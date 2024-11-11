Endonezya'da Yanardağ Püskürttü

DOĞU NUSA TENGGARA, 11 Kasım (Xinhua) -- Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından sağlanan havadan drone ile çekilmiş fotoğrafta, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Doğu Flores bölgesinin Boru köyünde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndan püsküren volkanik maddelerin kapladığı yerleşim alanı görülüyor, 10 Kasım 2024. (Fotoğraf: Ulusal Afet Yönetim Ajansı/Xinhua aracılığıyla)
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