Endonezya'nın Kuzey Sumatra Eyaletindeki Sinabung Yanardağı Faaliyete Geçti, Berastagi Kenti Küllerle Kaplandı
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı, 31 Ağustos 2026 Pazartesi sabahı volkanik madde püskürterek faaliyete geçti. Yanardağın yakınlarındaki Berastagi kenti, püskürtülen volkanik küllerle kaplandı.
KUZEY SUMATRA, 1 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde volkanik madde püskürten Sinabung Yanardağı, 31 Ağustos 2026.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı pazartesi sabahı faaliyete geçti. Yanardağ yakınlarındaki Berastagi kenti volkanik küllerle kaplandı. (Fotoğraf: Sarianto/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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