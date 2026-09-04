Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara çevresinde 61 yangın noktası 400 hektar küle döndü - Son Dakika
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Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara çevresinde 61 yangın noktası 400 hektar küle döndü

Endonezya\'nın yeni başkenti Nusantara çevresinde 61 yangın noktası 400 hektar küle döndü
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Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, yeni başkent Nusantara çevresinde 61 yangın noktası tespit edildiğini ve yaklaşık 400 hektar alanın yandığını duyurdu.

CAKARTA, 4 Eylül (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, ülkenin yeni başkenti Nusantara çevresinde 61 yangın noktası tespit edildiğini ve yaklaşık 400 hektarlık alanın yandığını duyurdu.

Ajansın Veri, Bilgi ve Afet İletişim Merkezi Başkan Vekili Berton SP Panjaitan perşembe günü yaptığı açıklamaya göre yangınlardan etkilenen bölgeler Doğu Kalimantan eyaletindeki Kutai Kartanegara ve Kuzey Penajam Paser ilçelerinde bulunuyor.

Yangınları kontrol altına almak amacıyla Nusantara Başkent İdaresi, yerel afet birimleri, ordu, polis ve orman yangını söndürme personelinin yer aldığı ortak bir ekip görevlendirildi.

Yetkili, bölgeye ulaşımın sınırlı olması ve su kaynaklarının etkilenen bölgelere olan uzaklığının söndürme çalışmalarını engellediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara çevresinde 61 yangın noktası 400 hektar küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara çevresinde 61 yangın noktası 400 hektar küle döndü - Son Dakika
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