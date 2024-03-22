Endonezya Ordusu, Ukrayna'da Endonezyalı Paralı Asker İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Endonezya Ordusu, Ukrayna'da Endonezyalı Paralı Asker İddialarını Yalanladı

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı General Agus Subiyanto, Ukrayna'da 10 Endonezyalı paralı askerin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Subiyanto, Rusya'nın Cakarta Büyükelçiliği yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirterek, bu iddianın yanlış olduğunu teyit ettiklerini söyledi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, 10 Endonezyalı paralı askerin Ukrayna'da savaşmak için bölgeye gittiği iddia edilmişti. Ancak Endonezya Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı bu iddiaları reddetmişti.

22.03.2024 16:37
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Endonezya ordusu, Ukrayna'da 10 Endonezyalı paralı askerin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Antara News Ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı General Agus Subiyanto, Endonezya Temsilciler Meclisi (DPR) komisyon toplantısının ardından açıklama yaptı.

Subiyanto, Şubat 2022'den bu yana Endonezya'dan Ukrayna'ya 10 paralı askerin gittiği iddiasıyla ilgili Rusya'nın Cakarta Büyükelçiliği yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirterek, "Bu iddianın yanlış olduğunu teyit edebiliriz." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığının Telegram hesabından 14 Mart'ta yapılan paylaşımda, Şubat 2022'den bu yana 10 Endonezyalı paralı askerin Ukrayna safında savaşmak için bölgeye gittiği iddia edilmişti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, 15 Mart'ta, bu iddiaların araştırılması gerektiğini söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise 19 Mart'ta, Rusya'nın Ukrayna'nın paralı asker kullandığı iddiasına yönelik, "Rus yetkililerin bu söyleminin tamamen yersiz ve uygunsuz olduğunu düşünüyorum." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya Ordusu, Ukrayna'da Endonezyalı Paralı Asker İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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