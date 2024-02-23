Endonezya ve Avustralya Savunma Bakanları İşbirliği Anlaşması İmzalamayı Planlıyor

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Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Avustralya ile 2 ya da 3 ay içinde "çok önemli" bir savunma işbirliği anlaşması imzalamayı umduklarını söyledi.

Son dönemlerde savunma alanındaki işbirlikleriyle gündeme gelen Endonezya ve Avustralya'nın savunma bakanları, başkent Cakarta'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan 14 Şubat'taki seçimlerde ipi göğüsleyen ve Endonezya'nın bir sonraki lideri olmaya hazırlanan Subianto, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile iki ülke arasındaki iyi ilişkileri sürdürmenin ve geliştirmenin yollarını ele aldıklarını belirtti.

Subianto, Endonezya ve Avustralya'nın 2 ya da 3 ay içinde "çok önemli" savunma işbirliği anlaşması imzalamasını umduklarına işaret ederek, "Kaderimizde yakın komşu olmak var ve iyi bir komşu olmaya kararlıyız." dedi.

Bakan Subianto, Avustralya ile ilişkilere dair "Tarihsel olarak inişler ve çıkışlar var, ancak Avustralya'yı yakın dostumuz olarak görüyoruz ve birçok kritik durumda her zaman Endonezya'nın yanında yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralyalı Bakan Marles ise imzalanması planlanan anlaşmayı iki ülke tarihindeki "en derin ve en önemli savunma işbirliği anlaşması" olarak tanımladı.

Marles, konuşmasında, "Bu, ikili ilişkilerimizde çok önemli bir an olacak. Avustralya ve Endonezya'nın ortak kaderi ve ortak kolektif güvenliği var. Kendi savunma planlamalarımızı bu temel üzerinde ilerletiyoruz." ifadesini kullandı.

Endonezya'da başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı Subianto'yu tebrik eden Marles, seçimlerin Avustralya'da çok yakından izlendiğini dile getirdi.

Endonezya'nın Papua bölgesindeki ayrılıkçı isyancıları desteklediği düşünülen bazı Avustralyalılarla ilgili bir soru üzerine Marles, Avustralya'nın Endonezya'nın toprak egemenliğini tanıdığını yineledi.