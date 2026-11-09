Energodar'da sivil araca Ukrayna İHA saldırısı, Zaporijya NGS çalışanını öldürdü

Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanı hayatını kaybetti.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın, Energodar şehrinde hareket halindeki sivil bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, işe gitmekte olan bir santral çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisi verilen açıklamada, hayatını kaybeden kişinin elektrik teknisyeni olarak görev yaptığı kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.