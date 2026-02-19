Enerji Bakanı Bayraktar, Fransa'da İş Birliği Görüşmesi Yaptı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'da Avrupa Komisyonu Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklat Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'da, Avrupa Komisyonu Enerji ve Konut Komiseri Sayın Dan Jorgensen ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı. Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enerji arz güvenliği ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillenen iş birliğimizi daha ileriye taşıma kararlılığı gösteriyoruz. Bölgesel ve küresel bir dönüşüm sürecinin içerisinde yer aldığımız bu dönemde ilişkilerimizi somut çıktılarla güçlendirmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye ve AB arasında enerji iş birliğinin derinleştirilmesini önemli görüyoruz."