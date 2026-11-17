Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Enerjine Verim Kat" projesi kapsamında hazırlanan, çocuklarda enerji verimliliği bilinci oluşturmanın amaçlandığı "Enerji Dedektifleri" kitap serisi, COP31'de tanıtıldı.

Avrupa Birliği enerji verimliliği projesi kapsamında hazırlanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen kitap serisi için COP31 Yeşil Alan'da imza etkinliği düzenlendi.

"Asaf'ın Enerji Macerası", "Defne'nin Enerji Üssü" ve "Ömer'in Enerji Gözlüğü" adlı kitaplardan oluşan serinin imza etkinliğine katılan çocuklar ve aileleri, yazarlarla tanışma fırsatı buldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bina Otomasyon Grup Başkanı ve "Asaf'ın Enerji Macerası" kitabının yazarı Nuran Tancan, enerjinin çocuklar için soyut bir kavram olduğunu belirterek, bu konuyu daha anlaşılır hale getirmek amacıyla kitapları hazırladıklarını söyledi.

Tancan, hikayeler aracılığıyla çocuklara enerjinin nasıl üretildiğini, üretiminde harcanan emeği ve verimli tüketimin önemini anlatmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımının küçük yaşta öğrenilmesi kalıcı davranış kalıbı oluşturmak adına oldukça önemli." dedi.

COP31 alanını ziyaret eden ailelerin ve çocukların kitaplara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tancan, eserlerde verilen mesajların çocuklara faydalı olmasını umduğunu ifade etti.

Enerji bilinci çocuklukta şekilleniyor

"Defne'nin Enerji Üssü" ve "Ömer'in Enerji Gözlüğü" kitaplarının yazarı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Öngül Zehra Kaya da hikayeler aracılığıyla çocukların enerji dünyasını keşfetmelerini amaçladıklarını söyledi.

Kaya, çocukların kitapları okurken yalnızca bilgi edinmediğini, kahramanlarla birlikte merak edip sorguladığını ve çözüm aradığını belirterek, "Soyut bilimsel kavramları çocukların gözünde somutlaştırmaya çalıştık. Merak, mizah, hayal gücü ve keşif duygusundan yararlandık. Çünkü çocukların yalnızca bir bilgiyi öğrenmesini değil, o bilgi üzerine düşünmesini istiyoruz." dedi.

Bilginin hikayeye dönüştürüldüğünde çocukların zihninde daha kalıcı hale geldiğini ifade eden Kaya, enerji okuryazarlığını edebiyat aracılığıyla çocuklara kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaya, çevre bilincinin yalnızca bilgiyle değil, küçük yaşlarda kazanılan alışkanlıklarla geliştiğini, çocukların merak, sorgulama ve yaratıcılık becerilerinin desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çocuklara iklim krizinin tehlikelerini anlatmanın yanı sıra çözümün bir parçası olabileceklerini göstermek gerektiğini ifade eden Kaya, "Bir hikaye bir çocuğun merakını uyandırabiliyorsa, belki de geleceğin büyük buluşlarından birinin ilk adımı atılmış demektir." değerlendirmesinde bulundu.

İmza etkinliği, 20 Kasım'a kadar COP31 Yeşil Alan'daki Nurol Kongre Merkezi'nde devam edecek. Seri, enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücretsiz dağıtılacak.