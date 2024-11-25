Enerji Nakil Hattında Trajik Kaza: İhsan Ulu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Enerji Nakil Hattında Trajik Kaza: İhsan Ulu Hayatını Kaybetti

Enerji Nakil Hattında Trajik Kaza: İhsan Ulu Hayatını Kaybetti

İnegöl ilçesinde enerji nakil hattındaki arızayı gidermek için çıkan İhsan Ulu, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Genç teknikerin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

25.11.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı enerji nakil hattı direğinde akıma kapılıp, hayatını kaybeden İhsan Ulu (26), toprağa verildi. Ulu'nun 5 ay önce firmada işe başladığı öğrenildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik teknikeri İhsan Ulu, ekip arkadaşıyla birlikte arıza ihbarı üzerine mahalleye giderek, enerji nakil direğine tırmandı. Arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılan Ulu, direkte asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ulu'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından direkten indirilip İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 ay önce firmada tekniker olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Ulu'nun cenazesi, kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde Meydan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Enerji Nakil Hattında Trajik Kaza: İhsan Ulu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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