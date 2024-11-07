Enes Güran'ın İfadesi: 'Hiçbir Şeyi Hatırlamıyorum' - Son Dakika
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Enes Güran'ın İfadesi: 'Hiçbir Şeyi Hatırlamıyorum'

Duruşmada Enes Güran, ifadesinde yaşananları hatırlamadığını ve kendini darbettiğini belirtti.

07.11.2024 16:10
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'HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMIYORUM'

Duruşmada eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, ifadesi süren Enes Güran'a ilk ifadesinin ne zaman alındığını, gözündeki morluğu sordu. Enes Güran, "İlk ifadem Tavşantepe'de alındı. İlk ifademde de belirttiğim gibi hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Gözümdeki morluk, mısır tarlasında oldu. 1'inci günün gecesi 'Narin hastanede' diye telefon geldi. Babam ve ağabeyimin ağlaması ve amcamın oğlunun kavgası sonucu yüzüme vurdum" dedi.

'KENDİMİ DARBETTİM'

Nahit Eren, "24 Ağustos'ta jandarma seninle ilgili bir tanımlama yapıyor ve senin tedirgin olduğunu söylüyor. 25 Ağustos'ta bunun üzerine senden yeniden ifade alıyor, kolundaki ısırığı soruyor. Sen de 'Mısır tarlasında olmuş olabilir, hatırlamıyorum' demişsin" dedi. Enes Güran da "Ben kendimi darbettiğimi daha sonra onlara söyledim, söylüyorum da" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, "Salim Güran'ın herhangi bir kızıyla ilişkiye girdiğin için Salim Güran seni dövmüş olabilir mi?" sorusu üzerine Enes Güran, "Hayır. Biz savcıların karşısına çıktığımızda kendimizde değildik. Cezaevine girmeden önce savcılara verdiğim beyanları kabul etmiyorum" dedi.

'TELEFONU NEDEN YANINA ALMADIN?'

Eren'in "İnsanın kardeşi kaybolsa, ihtiyaç duyacağı şey telefondur. Sen o sırada telefonunu yanına almamanı izah eder misin?" sorusu üzerine Enes Güran, "Maşallah Güran, 'Narin evimize gelmemiş' dedikten sonra, ben kısık sesle 'Narin' diye arıyordum. O sırada telefonumu almak aklıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eren, "Sürekli dosyayı soruyorsun. Cezaevinden evi arayınca 'Narin'i öptüm, diş fırçası vs.' merak ediyorsun. Bu tür konulara her girdiğinde raporu merak ediyorsun. Kaygılandığın bir şey mi var raporda?" diye sordu.

Enes Güran ise "Kesinlikle yok. Panik ve korkuyla Narin'in diş fırçamı kullandığı zamanı merak ettim. Kardeşimin raporu çıkacak, suçsuz olduğumuz ortaya çıkacak" yanıtını verdi. Enes Güran, sorulan çoğu soruya da "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Enes Güran'ın ifadesinin ardından Mahkeme Başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi. Duruşma saat 16.00'dan itibaren devam edecek.

Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Mısır, Suç, Son Dakika

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