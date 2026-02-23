Enes Hocaoğulları Beraat Etti

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları'nın yargılandığı davada beraat kararı verilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, 19 Mart sürecinde gençlerin yükselttiği özgürlük ve demokrasi talebini Avrupa Konseyi'nde dile getirdiği için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bugün görülen duruşmada beraat kararı verildi. Bu haberle sevindik. Enes arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Bu süreç bir kez daha gösterdi ki dünyadaki yaşıtlarıyla eşit, özgür ve güvenceli bir yaşam talep eden gençlerin sözlerinin yargı konusu yapılması, temel hak ve özgürlükler açısından ciddi bir sorun. Gençlerin sözünü kısmaya değil, o sözü her alana taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.