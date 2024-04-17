Enez'de 1 Ton 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Enez'de 1 Ton 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Enez\'de 1 Ton 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Abdurrahim köyünde durdurulan bir araçta 1 ton 8 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütününe el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

17.04.2024 13:33
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Edirne'nin Enez ilçesinde bir araçta 1 ton 8 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Abdurrahim köyünde B.M'nin kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 ton 8 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Nargile tütününe el konuldu, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Enez'de 1 Ton 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enez'de 1 Ton 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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