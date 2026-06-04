Enez'de Çevre Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Enez'de Çevre Haftası Etkinlikleri

Enez\'de Çevre Haftası Etkinlikleri
04.06.2026 11:53
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Enez'de Çevre Haftası kapsamında köyde duvar yeşillendirme ve sahil temizliği yapıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde Çevre Haftası kapsamında duvar yeşillendirme ve sahil temizliği yapıldı.

Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta etkinlikleri kapsamında Vakıf köyünde "Dünya Bize Emanet" teması ve "Sürdürülebilir Gelecek İçin Yeşil Köyler, Temiz Sahiller" mottosuyla duvar yeşillendirme ve sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan köy sakinlerine acem borusu, yasemin ve hanımeli gibi bitkiler dağıtıldı.

Köy halkı tarafından bitkiler duvar diplerine dikilerek köyün daha yeşil ve çevreci görünüme sahip olması sağlandı.

Öte yandan Vakıf sahili de köy sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından temizlendi.

Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, doğayla uyumlu yaşam anlayışını desteklemek, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çevresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağlandığını belirtti.

Etkinliğe Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı, Vakıf Köyü Muhtarı İzzet Yaman ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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