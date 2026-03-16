Enez\'de Koyun 4 Kuzu Yavruladı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde bir koyun, bir batında 4 kuzu yavruladı.

Enez ilçesi Hasköy'de hayvancılıkla uğraşan Ulaş Sunar'a ait 'Merinos' cinsi koyun, bir doğumda 4 yavru dünyaya getirdi. Olayın şaşkınlığını yaşayan Sunar, yavruları sağlıklı şekilde büyütmenin kaygısını taşıyor. 'Merinos' cinsi koyunların genelde ikiz yavruladığını ifade eden Sunar, "Biz 1 beklerken Allah 4 tane verdi. İnşallah sağlıkla büyürler" dedi.