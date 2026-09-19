Enez'de uçamayan puhu kuşu, kanadındaki av tüfeği saçması nedeniyle tedaviye alındı - Son Dakika
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Enez'de uçamayan puhu kuşu, kanadındaki av tüfeği saçması nedeniyle tedaviye alındı

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Enez\'de uçamayan puhu kuşu, kanadındaki av tüfeği saçması nedeniyle tedaviye alındı
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Enez'de uçamayan yaralı puhu kuşu belediye ekiplerince korumaya alındı. Keşan Belediyesi bakımevindeki muayenede sol kanadında av tüfeği saçmaları ve kırık saptanan kuş, sağlığına kavuşunca doğaya bırakılacak.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yaralı bulunan puhu kuşu, tedaviye alındı.

Enez ilçesinde uçamayan yaralı puhu kuşu bulanlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Enez Belediyesi ekipleri tarafından korumaya alınan yaralı puhu kuşu, daha sonra Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürülen yaralı puhu kuşunun yapılan muayenesinde sol kanadında av tüfeği saçmaları olduğu ve kırıldığı belirlendi. Tedaviye alınan puhu kuşunun sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Enez'de uçamayan puhu kuşu, kanadındaki av tüfeği saçması nedeniyle tedaviye alındı - Son Dakika
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