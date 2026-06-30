Enez'de Yol Asfaltlama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Enez'de Yol Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Enez\'de Yol Asfaltlama Çalışmaları Başladı
30.06.2026 11:42
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Enez'de altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolda asfaltlama çalışmaları sürüyor, halkın hizmetinde.

Enez Belediyesince ilçe girişinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolda asfaltlama çalışması başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde altyapı borularının yenilenmesinin ardından bozulan yolun yeniden ulaşıma uygun hale getirilmesi için ekipler asfaltlama çalışmalarına başladı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, çalışmaların ilçe genelinde sürdüğünü belirtti.

İlçe merkezi ile sahil bölgesindeki bozuk yolların da etaplar halinde yenilendiğini ifade eden Günenç, "Sahilde ve Enez merkezde bozuk olan yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Edirne'de koordinasyon toplantısı yapıldı

Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ile yaz mevsiminde artan sıcaklıklara bağlı olarak meydana gelebilecek orman ve anız yangınlarına karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Kaynak: AA

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