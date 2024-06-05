Enez Limanı'nda yapılan temizlik etkinliğinde amfora bulundu - Son Dakika
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Enez Limanı'nda yapılan temizlik etkinliğinde amfora bulundu

Enez Limanı\'nda yapılan temizlik etkinliğinde amfora bulundu

Edirne'de düzenlenen Çevre Haftası etkinliği kapsamında Enez Limanı'nda yapılan temizlik çalışmasında dalgıçlar deniz dibinden çöp toplarken bir amfora buldu. Etkinlikte 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, 5 dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri de denizde dip temizliği yaptı. Bulunan amfora belediye ekiplerine teslim edildi.

05.06.2024 16:23
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Edirne'de "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Enez Limanı'nda deniz dibinden çöp toplayan dalgıçlar amfora buldu.

Enez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, 5 dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri de denizde dip temizliği yaptı.

Ekipler, denizden lastik, yıpranmış ağ, tekne parçaları, plastik, tahta, cam ve evsel atık çıkardı.

Dalgıçların bulduğu amfora ise sahil güvenlik ekiplerinin botuyla dışarıya alınarak, belediye ekiplerine teslim edildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "40 öğrencimiz sahil temizliği yaparak çevre bilincini yaşarken, dalış hocalarımız da limanda temizlik yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Edirne, Enez, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enez Limanı'nda yapılan temizlik etkinliğinde amfora bulundu - Son Dakika

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