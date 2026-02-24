Enflasyon Beklentileri Düştü

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin reel sektör ve piyasa katılımcıları nezdinde gerilediğini açıkladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayında enflasyonun piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın, şubat ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde düşüş yaşandığını bildirdi. Şimşek, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında ise 0,1 puan gerilediğini belirtti.

Hanehalkı beklentilerinde yeni seri

Hanehalkı beklentilerinin ölçümünde daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandığını ifade eden Şimşek, eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 48,8'e gerilediğini, şubat ayında ise yatay seyrettiğini kaydetti. Şimşek, geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikaların sürdürüldüğünü belirterek, arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecinin desteklenmeye devam edildiğini vurguladı.