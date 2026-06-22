Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti" açıklamasını yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan, 3 bin 274 hanehalkı tarafından yanıtlanan haziran ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini belirten Şimşek, kısa vadede beklentilerde baskı oluştuğunu ifade etti.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ HIZLI VE ETKİN BİÇİMDE DEVREYE ALDIK"

Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde bir önceki aya göre 3,4 puanlık iyileşme yaşandığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi."

Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık.

Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3 bin 274 hanehalkı tarafından yanıtlanan haziran ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımlamıştı. Buna göre, hanehalkının haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13'e geriledi.