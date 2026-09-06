Enflasyon hedefleri açıklandı, 2029 için yüzde 9 belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Yılmaz, enflasyonun 2026'da yüzde 28,4'e, 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesini hedeflediklerini açıkladı. Bu hedefler, ekonomik istikrar ve fiyat istikrarı açısından kritik bir yol haritası oluşturuyor.
Yılmaz: "2026'da yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun, 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesini hedefliyoruz"
Kaynak: AA
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