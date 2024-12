Engelleri Aşan Mücadele: Umut Can Günay\'ın İlham Verici Hikayesi

Güncel

ANKARA'da doğuştan sağ eli felçli olan Umut Can Günay (27), lisede ampute futbolla tanışıp, kalesini koruduğu 2 farklı takımla şampiyonluklar yaşadı. 2020'de tatilde denize ters atlaması sonucu omuriliği kırılan ve doktorların 'yürüyemez' dediği Günay, 6 aylık tedaviyle ayağa kalkıp, antrenörlüğe başladı ve milli takıma yükseldi. Aynı zamanda ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği de yapan Günay, "Disiplinli şekilde çalışarak bedeninizi eğitirseniz hiçbir engel önünüzde duramaz" dedi.

Doğumda boyun bölgesindeki sinir ağının zarar görmesi nedeniyle sağ eli felçli dünyaya gelen Umut Can Günay, lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ampute futbolla tanıştı. Kaleci olan Günay, iki farklı takımla 1'inci lig ve süper lig şampiyonlukları yaşadı. Günay, 2020'de şampiyonluk kutlaması için gittiği tatilde denize atlarken ters düşmesi sonucu yaralandı. Omuriliği kırılan ve doktorların 'yürüyemez' dediği Günay, geçirdiği operasyon ve fizik tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı. 1 yıl sonra Etimesgut Belediye spor'da ampute futbol takımında antrenörlüğe başlayan Günay, önce genç milli takım, ardından da A milli takımda yardımcı antrenör oldu. Günay, geçen yıl da Kamu Personel Seçme Sınavı'nda aldığı puanla ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

Hem öğretmenlik yapan hem de milli takımda yardımcı antrenörlüğe devam eden Umut Can Günay, engelli bireylerin Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Günay, denizde geçirdiği kaza öncesi Yenimahalle Belediyesi'nin spor kulübüyle başlayan kariyerinde Bursaspor, Türk Silahlı Kuvvetleri ve en son Etimesgut Belediyespor Kulübü'nde ampute futbol oynadığını söyledi. Kazadan sonra tedavi sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Günay, "Doktoruma ameliyattan sonra sorduğum ilk soru, 'Bir daha futbol oynayabilecek miyim' oldu. O da bana, 'Eğer bir gün kalem tutabilirsen, hayatın boyunca bana dua et' dedi. 'Yürümen bile mucize' demiş. Bana arkadaşlarım da ailem de iyileşme sürecinde inanılmaz destek oldular. Bir engelli ailesi nasıl olması gerekiyorsa benim ailem her zaman öyleydi. Her zaman benim arkamda durdu. Ben de azmettim, çalıştım, çabaladım ve başardım" dedi.

'MÜCADELE EDEREK ENGELLERİ AŞABİLİRİZ'

İyileşme döneminden sonra Etimesgut Belediyesi'nde antrenörlüğe başladığını anlatan Günay, "Burada, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 tane Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 lig şampiyonluğu kazandık. Daha sonra A milli takım antrenörlüğü görevini üstlendim. Engellilere açılan kadro sayesinde aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Beden eğitimi öğretmenimin beni yönlendirdiği, beni hayata kazandırdığı gibi ben de insanlara belki başka engelli vatandaşlara sporun insan hayatını ne kadar değiştirebileceğini göstermek, tecrübelerimi aktarmak için çalışıyorum. Hayatta bazı şeyler mucize gibi gelir ama mücadele ederek tüm engelleri aşabiliriz. Bir zamanlar bana öğüt veren öğretmenlerimin yerine şimdi ben geçtim ve öğrencilerime kendi hayatımdan örnekler veriyorum. İnsan en zor durumlarla mücadele edecek bir şekilde var olmuş. Geçirdiğim süreçlerde bunun farkına vardım. Disiplinli şekilde çalışarak bedeninizi eğitirseniz hiçbir engel önünüzde duramaz. Hiçbir engelli vatandaşımız evlerine kapanmasın. Spor yapsın, dışarıda onları bekleyen birçok spor branşı var. Çünkü dışarıda onları bekleyen çok güzel bir hayat var" diye konuştu.