Engelli Bireyler İçin Kamu Ataması

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmeler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'te 1830 engelli vatandaşın e- KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasının yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmeler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum: Kamu kurumlarımızdan aldığımız sayı doğrultusunda yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın daha e-KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz. Bu atamanın şimdiden engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.