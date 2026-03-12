Engelli Bireyler İçin Uluslararası Komite - Son Dakika
Engelli Bireyler İçin Uluslararası Komite

12.03.2026 11:19
Fatma Öncü, engelli bireylerin sorunlarının daha güçlü ele alınması için yeni bir komite kurulacağını açıkladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Kadın Parlamenterler Bürosu Başkan Yardımcısı Fatma Öncü, dünyada engelli bireylerin sorunlarının uluslararası parlamenter mekanizmalar içinde daha güçlü şekilde ele alınabilmesi amacıyla PAB bünyesinde bir komite kurulması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında New York'ta bulunan Öncü, AA muhabirine, kadınların sosyal kalkınma, eğitim, sağlık ve istihdam gibi temel alanlarda eşit katılımının sağlanmasına yönelik birçok oturum ve etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Engelli bireylerin uluslararası platformlarda temsil edilmesinin önemine dikkati çeken Öncü, şöyle devam etti:

"Dünyadaki engelli nüfus oranına baktığımızda bu kadar geniş bir kitlenin uluslararası platformlarda temsil edilmesi gerektiğini görüyoruz. Dünya nüfusunun yaklaşık 1,5 milyarı engelli bireylerden oluşuyor. Anne, baba ve kardeşleri de dahil ettiğimizde bu durum yaklaşık 4 milyar insanı doğrudan etkileyen bir alan haline geliyor. Bu büyüklükte bir kitlenin ulusal parlamentolarda ve uluslararası birliklerde temsil edilmesi büyük önem taşıyor."

Öncü, Türkiye'nin yaklaşık 106 yıldır üyesi bulunduğu PAB kapsamında engellilere yönelik yeni bir yapının oluşturulması için girişimde bulunduklarını anlatarak, İsviçre'de düzenlenen PAB 149. Genel Kurulunda Türkiye tarafından bu yönde bir önerge sunulduğunu hatırlattı.

Önergenin kabul edildiğini aktaran Öncü, İsviçre ve Kenya ile birlikte bu konuda eş-raportör ülkeler olarak taslak rapor hazırladıklarını, Türkiye'nin de söz konusu raporu ocak ayında PAB'a sunduğunu ve Türkiye tarafından sunulmuş olan raporun çerçeve raporu olarak kabul edildiğini ifade etti.

Öncü, bu sürecin PAB'ın İstanbul'da gerçekleştirilecek 152'nci Genel Kurulu ile ilerleyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İstanbul'da yapılacak Genel Kurulda bu raporun genel çerçevesi ele alınacak ve 183 üye ülkenin katkı ve önerilerine sunulacak. Ardından Tanzanya'da düzenlenecek bir sonraki Genel Kurulda komitenin resmen kurulmasına yönelik kararın alınmasını bekliyoruz. Bu komite ile birlikte engelli bireylerin temsil, sağlık, eğitim ve sosyal hayata katılım gibi konularının uluslararası parlamenter platformlarda daha sistematik şekilde ele alınması mümkün olacak."

Öncü, dünyadaki çatışmaların da engellilik oranlarını artırdığına değinerek, Gazze, Ukrayna ve Suriye gibi bölgelerde savaşların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok sayıda insanı etkilediğinin altını çizdi.

Filistin'de savaş nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin ampüte edildiğine işaret eden Öncü, savaşların engellilik oranı üzerindeki etkisine değindi.

Öncü, "Tarihsel olarak baktığımızda engellilik konusu uluslararası platformlarda özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha fazla gündeme gelmiştir. Savaşların dünyadaki engellilik oranına etkisinin yaklaşık yüzde 37 civarında olduğu ifade edilmektedir." dedi.

Türkiye'de engelli bireylerin siyasi temsilinin önemine de vurgu yapan Öncü, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece AK Parti çatısı altında 5 engelli milletvekili bulunuyor. Diğer siyasi partilerde engelli milletvekili bulunmaması temsil açısından önemli bir eksikliktir. Bu durumun sadece Türkiye açısından değil, uluslararası parlamenter yapılar açısından da değerlendirilmesi gerekir."

PAB gibi 183 ülkenin üye olduğu bir platformda engelli parlamenter sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkati çeken Öncü, kurulması planlanan komitenin bu alandaki temsil sorununa da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Öncü, "Bu komite ile birlikte ülkelerin engelli bireylerin parlamenter temsiline daha fazla önem vermesi hedefleniyor. Ayrıca engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların uluslararası parlamenter düzeyde tek bir çatı altında ele alınması mümkün olacak." şeklinde konuştu.

Parlamentolar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 1889 yılında kuruldu.

Merkezi Cenevre'de bulunan ve 183 ülkenin üye olduğu PAB, uluslararası barış ve güvenlik, demokrasi, insan hakları, sürdürülebilir kalkınma ile kadın ve gençlerin güçlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu, 15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Fatma Öncü, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:46:00. #.0.5#
