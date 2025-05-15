Engelli Bireylerin Türk Halk Müziği Korosu İlk Konserini Verdi

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi ile Engel-Siz Yaşam Derneği iş birliğinde kurulan ve engelli bireyler ile ailelerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Engelsiz Türküler Konseri'nde seslendirdiği türkülerle seyircilere unutamayacakları bir konser yaşattı. İlk kez sahne alan topluluk, seyirciden tam not aldı.

Gaziemir Belediyesi ile Engel-Siz Yaşam Derneği iş birliğinde, engelli bireyler ile ailelerinin sosyalleşmeleri ve hayata daha sıkı bağlanmaları amacıyla kurulan Türk Halk Müziği Korosu ilk konserini verdi. İzmir'in, engelli bireyler ile ailelerinden oluşan ilk korosu olma özelliğini taşıyan müzik topluluğu, Engelliler Haftası'nda düzenlenen konserde seyirciden büyük övgü aldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye meclis üyeleri, Engel-Siz Yaşam Derneği Başkanı Gülgün Yorgancılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Ünal Işık, Mustafa Fikri Toy'un yönetiminde sahne alan müzik topluluğunun seslendirdiği türkülere sahnede eşlik etti.

"İyi ki bu koroyu hayata geçirmişiz"

Konser sonunda "Hepiniz harikaydınız" diyerek koro üyelerini tebrik eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Engelli bireyler ile ailelerinden oluşan İzmir'in ilk Türk Halk Müziği Korosu'nu kurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu projeyi ilk konuştuğumuzda çok heyecanlanmıştım. Bugün sahnede sergilediğiniz performansı görünce çok gururlandım. İyi ki bu koroyu hayata geçirmişiz. Aklımız, kalbimiz engelli yurttaşlarımızla beraber. Tüm çabamız Gaziemirli her yurttaşımızın yüzünün gülmesini sağlamak. Bu koromuz tekrar tekrar sahne alacak. Birlikte birçok konser düzenleyeceğiz. Koromuzun değerli üyelerine ve konserimizde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.