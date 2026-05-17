Engelli Gençler Bir Günlük Asker Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Gençler Bir Günlük Asker Oldu

Engelli Gençler Bir Günlük Asker Oldu
17.05.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelli gençler, 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile Hasdal Kışlası'nda bir günlük askerlik deneyimi yaşadı.

Engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Hasdal Kışlası'nda düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Engelleri nedeniyle askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığının uygulaması kapsamında, sabahın erken saatlerinde kışlaya gelip kayıt yaptırdı.

Gençler, asker tıraşlarının ardından kendileri için hazırlanan kamuflajları giydi.

Uzman personel eşliğinde temel askeri disiplin ve yanaşık düzen eğitimi alan engelli bireylere, kışladaki sergi alanında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ait silah ve mühimmat tanıtıldı.

Silahların teknik kapasiteleri hakkında bilgilendirilen erler, buradaki mühimmatı yakından inceleme fırsatı buldu.

Sancak gölgesinde yemin töreni

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan tören, şanlı Türk sancağının platformdaki yerini alması ve tanıtılmasıyla devam etti.

Sancağın gölgesinde, ellerini silahların üzerine koyan engelli erler, askerlik andını okudu.

Tören kapsamında belirlenen er tarafından yaş kütüğüne temsilen plaket çakıldı.

Ant içen erlere terhis belgeleri, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç tarafından takdim edildi.

Tunç, belgelerini alan engelli gençleri kutlayarak, törene katılan ailelerini tebrik etti.

Terhis belgelerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri, engelli gençler ve ailelerin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Tören, engelli Mehmetçiklerin bando eşliğinde gerçekleştirdiği tören geçişiyle sona erdi.

Temsili erlerin aileleri ve çocuklarıyla kucaklaştığı törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile bazı askeri yetkililer de katıldı.

Aileler memnuniyetini dile getirdi

Gençler arasında yer alan Berk Özdal'ın annesi Tülay Özdal, çok karışık duygular içinde olduğunu söyledi.

Mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özdal, "Oğlumu bu kıyafetler içinde askeriyede gördüğüm için çok mutluyum. Bunu gördüğümde boğazıma bir düğüm oturdu, çok duygulandım. Sızı ve acı hissettim ama bir taraftan da mutluluk duydum." dedi.

Özdal, oğlunu kamuflajlar içinde görmenin çok güzel olduğunu kaydederek, "Onun hiçbir zaman gerçek bir askerlik yapmayacağını bilmek üzücü. Yine de bir günlük de olsa askerlik yapması beni çok mutlu etti. Kardeşleri de bunu gördü ve çok mutlular. " diye konuştu.

Temsili erlerden Enes Kurt'un babası Gökçen Kurt ise etkinliği düzenleyen bütün kamu kuruluşlarına çok teşekkür etti.

Bir baba olarak çok mutlu olduğunu aktaran Kurt, "Çok duygulandım ve etkilendim, anlatılmaz bir duygu." dedi.

Kurt, oğlunun televizyonda askerleri izlediğini ifade ederek, oğlunun kışlaya ilk girdiğinde çok heyecanlandığını sözlerine ekledi.

Bir günlüğüne askerlik yapan Enes Kurt ise herkesin bu duyguyu tatması gerektiğini anlattı.

Silahlar içinden en çok tüfekleri beğendiğini dile getiren Kurt, asker kıyafetlerinin çok güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Gençler Bir Günlük Asker Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:15:59. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Gençler Bir Günlük Asker Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.