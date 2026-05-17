Engelli Gençler Bir Günlük Asker Oldu

Engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Hasdal Kışlası'nda düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Engelleri nedeniyle askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığının uygulaması kapsamında, sabahın erken saatlerinde kışlaya gelip kayıt yaptırdı.

Gençler, asker tıraşlarının ardından kendileri için hazırlanan kamuflajları giydi.

Uzman personel eşliğinde temel askeri disiplin ve yanaşık düzen eğitimi alan engelli bireylere, kışladaki sergi alanında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ait silah ve mühimmat tanıtıldı.

Silahların teknik kapasiteleri hakkında bilgilendirilen erler, buradaki mühimmatı yakından inceleme fırsatı buldu.

Sancak gölgesinde yemin töreni

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan tören, şanlı Türk sancağının platformdaki yerini alması ve tanıtılmasıyla devam etti.

Sancağın gölgesinde, ellerini silahların üzerine koyan engelli erler, askerlik andını okudu.

Tören kapsamında belirlenen er tarafından yaş kütüğüne temsilen plaket çakıldı.

Ant içen erlere terhis belgeleri, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç tarafından takdim edildi.

Tunç, belgelerini alan engelli gençleri kutlayarak, törene katılan ailelerini tebrik etti.

Terhis belgelerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri, engelli gençler ve ailelerin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Tören, engelli Mehmetçiklerin bando eşliğinde gerçekleştirdiği tören geçişiyle sona erdi.

Temsili erlerin aileleri ve çocuklarıyla kucaklaştığı törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile bazı askeri yetkililer de katıldı.

Aileler memnuniyetini dile getirdi

Gençler arasında yer alan Berk Özdal'ın annesi Tülay Özdal, çok karışık duygular içinde olduğunu söyledi.

Mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özdal, "Oğlumu bu kıyafetler içinde askeriyede gördüğüm için çok mutluyum. Bunu gördüğümde boğazıma bir düğüm oturdu, çok duygulandım. Sızı ve acı hissettim ama bir taraftan da mutluluk duydum." dedi.

Özdal, oğlunu kamuflajlar içinde görmenin çok güzel olduğunu kaydederek, "Onun hiçbir zaman gerçek bir askerlik yapmayacağını bilmek üzücü. Yine de bir günlük de olsa askerlik yapması beni çok mutlu etti. Kardeşleri de bunu gördü ve çok mutlular. " diye konuştu.

Temsili erlerden Enes Kurt'un babası Gökçen Kurt ise etkinliği düzenleyen bütün kamu kuruluşlarına çok teşekkür etti.

Bir baba olarak çok mutlu olduğunu aktaran Kurt, "Çok duygulandım ve etkilendim, anlatılmaz bir duygu." dedi.

Kurt, oğlunun televizyonda askerleri izlediğini ifade ederek, oğlunun kışlaya ilk girdiğinde çok heyecanlandığını sözlerine ekledi.

Bir günlüğüne askerlik yapan Enes Kurt ise herkesin bu duyguyu tatması gerektiğini anlattı.

Silahlar içinden en çok tüfekleri beğendiğini dile getiren Kurt, asker kıyafetlerinin çok güzel olduğunu kaydetti.