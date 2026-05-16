Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli gençler "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.
Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, engelli gençler üniformalarını giyerek yemin etti.
Törene İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve engelli gençlerin aileleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Engelli gençler için temsili askerlik töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?