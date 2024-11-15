Engelli Kardeşlere Yenilenen Ev Teslim Edildi - Son Dakika
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Engelli Kardeşlere Yenilenen Ev Teslim Edildi

Engelli Kardeşlere Yenilenen Ev Teslim Edildi

Kırıkkale'deki yangında evleri yanan engelli kardeşler, hayırseverlerin desteğiyle yeni evlerine kavuştu.

15.11.2024 17:17
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Kırıkkale'de yangında evleri kullanılamaz hale gelen engelli kardeşler, MHP Milletvekili Halil Öztürk'ün girişimi, Vali Mehmet Makas ve hayırseverlerin desteği ile yenilenen evlerine kavuştu.

Selim ve Adem Ceylan kardeşlerin yaşadığı Selim Özer Mahallesi 2345. Sokak'ta bulunan ve bir süre önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde Milletvekili Öztürk ile Vali Makas öncülüğünde başlatılan yenileme çalışması tamamlandı.

Evin teslimi için düzenlenen programda konuşan Öztürk, Ceylan kardeşlere evlerini teslim etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Öztürk, "Kırıkkale Valiliği ile yapılan görüşmelerden sonra Vali Mehmet Makas'ın da desteği ile yeni betonarme olacak şekilde 120 metrekare ev yapılmasına karar verdik. 2 gün önce evin yapımı sona erdi. Yeni eşyaları ile birlikte engelli ailemize teslim ediyoruz. Allah rızası için çıktığımız bu hayır yolunda desteklerini esirgemeyen Valimize ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Valisi Makas, "Devletimiz ecdadından aldığı işaretle 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı çerçevesinde, ailemizin mağduriyetini gidermek adına başta Sayın Vekilimizin girişimleriyle AFAD'dan evin yapımı için bir meblağ çıkarıldı ancak meblağ binanın yapılmasına, donatılmasına yeterli değildi. Sayın Vekilimiz devreye girdi, iş adamlarının da desteği ile evi tamamladık. Allah ebeden kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ev aileye teslim edildi.

Programa AK Parti Milletvekili Engin Pehlivanlı da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Halil Öztürk, Milletvekili, Adem Ceylan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, MHP, Son Dakika

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