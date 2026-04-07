Engelli Maaşı Reddedilen Anne

ANTALYA'da 4 yıl önce eşiyle tartıştıktan sonra çıktığı balkondan düşen 2 çocuk annesi Ruinaz Avsal (38), yüzde 93 engelli kaldı. Tekerlekli sandalye ile hayatına devam edebilen Avsal'ın engelli maaşı başvurusu, aldığı 2 bin lira nafaka yüzünden reddedildi.

Antalya'da 2 çocuk annesi Ruinaz Avsal, 2022 yılında eşiyle tartıştıktan sonra çıktığı balkondan düştü. Eşi, Avsal'ı hastaneye götürmek yerine eve çıkardı. Ağrıları geçmeyince hastaneye giden Ruinaz Avsal, düşmenin etkisiyle aldığı darbe nedeniyle belden aşağısı tutmaz hale geldi. Hayatına tekerlekli sandalye ile devam eden Avsal, bir süre sonra boşanmaya karar verdi.

Kimsesi olmayan ve mahkeme tarafından belirlenen 2 bin lira nafaka ile geçinmeye çalışan Avsal, bir yandan da tekrar ayağa kalkabilme umuduyla tedaviye devam etti. Avsal, Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle kiraladığı eve yerleşip yaşama tutunmaya çalıştı. Yüzde 93 engelli olan Avsal'ın engelli maaşı başvuruları, aralıklı alabildiği 2 bin lira nafaka nedeniyle reddedildi. Yürüyemediği için çalışamayan ve geliri olmayan Avsal, engelli maaşının bağlanmasını ve kirasını ödeyebilecek duruma gelmeyi istiyor.

'EŞİM BANA SAHİP ÇIKMADI'

Yürüyemediği için zor günler yaşadığını belirten Ruinaz Avsal, "Yüksekten düşme sonucu bu hale geldim. Yüzde 93 engelli durumdayım. 3 senedir bu haldeyim. Eşim bana sahip çıkmadı. Sürekli fizik tedaviye gidiyorum hastaneye. Yanıma gelmiyor, bakmıyor, ilgilenmiyorlar. Annem babam vefat etti. Sahip çıkanım yok akrabalarımdan" dedi.

Engelli maaşı almak istediğini kaydeden Ruinaz Avsal, "Hakkımı almak istiyorum. Kaymakamlığa gidiyorum, başvuru yapıyorum engelli aylığımı alayım diye, bana sürekli ret cevabı veriyorlar. 'Neden' diye sordum. Sistemde 2 bin lira nafaka aldığım gözüküyormuş. Ben düzenli nafaka almıyorum. İcra davası açaraktan veriyorlar bana bunu. Ben 2 bin lirayla geçimimi nasıl sağlayabilirim ki? Kiram var, elektriğim var, suyum var. Hayırseverler bana yardımcı oluyor, bugüne kadar onların desteğiyle ayakta kaldım. Bu evi de Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle tutabildim" diye konuştu.

Çok zorluklar yaşadığını söyleyen Avsal, "Fizik tedaviye devam ediyorum ben, sürekli hastanedeyim zaten. Hiç bırakmadım. Çünkü Allah'ın izniyle ayağa kalkma şansım varmış. Bu olaydan önce sağlıklı bir insandım. Sürekli işimdeydim. Tekrar ayağa kalkmak, düzenimi kurmak istiyorum. Çocuklarımın yanına gitmek istiyorum ya da çocuklarımı kendime almak istiyorum. En çok ayağa kalkıp, kendime göre bir evimin olmasını istiyorum. Kendime göre bir uyum sağlayıp yaşamak istiyorum" dedi.