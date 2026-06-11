Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi

Türkiye'de işitme engelli bireylere mesleki eğitim veren tek yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulundan mezun olan 29 öğrencinin hazırladığı eserler, yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Kampüsü Engelliler Entegre Yüksekokulunda düzenlenen serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndan bir tane daha yok, burası çok özel. Burada öğrencilerimiz bir yıl hazırlık okuyor. Konuşma, anlama, dinleme, işaret dili ve dudak okuma gibi becerileri edindikten sonra mesleğe hazırlanıyorlar. Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, bir meslek sahibi olarak buradan mezun oluyor." diye konuştu.

Adıgüzel, emeği geçen öğretim üyelerine ve sergide eseri bulunan öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Adıgüzel daha sonra okul müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas ve öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide, yüksekokulun Grafik Sanatlar ve Seramik lisans programları ile Bilgisayar Operatörlüğü ve Yapı Ressamlığı ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin eserleri yer aldı.