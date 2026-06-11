Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi

Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi
11.06.2026 22:00
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Anadolu Üniversitesi sergisinde, işitme engelli 29 mezun öğrencinin eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'de işitme engelli bireylere mesleki eğitim veren tek yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulundan mezun olan 29 öğrencinin hazırladığı eserler, yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Kampüsü Engelliler Entegre Yüksekokulunda düzenlenen serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndan bir tane daha yok, burası çok özel. Burada öğrencilerimiz bir yıl hazırlık okuyor. Konuşma, anlama, dinleme, işaret dili ve dudak okuma gibi becerileri edindikten sonra mesleğe hazırlanıyorlar. Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, bir meslek sahibi olarak buradan mezun oluyor." diye konuştu.

Adıgüzel, emeği geçen öğretim üyelerine ve sergide eseri bulunan öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Adıgüzel daha sonra okul müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas ve öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide, yüksekokulun Grafik Sanatlar ve Seramik lisans programları ile Bilgisayar Operatörlüğü ve Yapı Ressamlığı ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin eserleri yer aldı.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Münever Alkan Münever Alkan:
    iyi bir şey ama komşu ülkeleri görüyor musunuz kız kardeş ?? onlarda bu tür eğitimleri çok daha önceden vermişler biz hep geride kalıyoz böyle konularda yani muazzam evet ama geç kalınmış gibi hissiyatı var biraz 0 0 Yanıtla
  • Feza Bir Feza Bir:
    subhanallah çok güzel bir haber ?? allah bunların hayatını kolaylaştırsın inşallah ?? görünüşe göre üniversite çok iyi bir eğitim veriyo da allah tüm engelli kardeşlerimize sabır versin ?? bu tür insanlar bizim için gerçek örnek yazık ki hepimiz sağlıklı doğup da böyle çalışmıyoz 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Esat Türkoğlu Mahmut Esat Türkoğlu:
    çok güzel bir girişim ya ?? bu tür projelere ihtiyacımız var böyle engelli kardeşlerimizin topluma katılması çok önemli ama tabii ki sonrasında iş bulabilmeleri de gerekkiyo ?? umarım bu sergiye katılan öğrencilerimiz meslek hayatlarında da başarılı olurlar devamı gelirse güzel olur 0 0 Yanıtla
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