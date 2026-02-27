Engelli Öğrencinin Okul Yolu Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika

Engelli Öğrencinin Okul Yolu Yapıldı

27.02.2026 13:49
Iğdır'da yolu bozuk olduğu için okula gidemeyen engelli öğrenci ile ailesinin yolun yapılması talebi, İl Özel İdaresince yerine getirildi.

Merkeze bağlı Yüzbaşılar köyünde yaşayan ve yüzde 99 engeli bulunan Asel Karakuş, okul güzergahındaki yolun bozuk olması ve engelli aracının burada ilerleyememesi nedeniyle okula gidemedi.

Şehit Er Aydın Karakuş Ortaokulunda eğitim gören Asel'in annesi Gülcan Karakuş, bu durumu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu düzelterek kullanıma açtı.

Anne Gülcan Karakuş, bu sorunun çözülmesinin engelli kızı için umut olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

İl Özel idaresinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sesini duyduk, harekete geçtik. Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde yaşayan ve yüzde 99 engelli olan genç kızımızın eğitim azminin sekteye uğradığını üzüntüyle öğrendik. Iğdır İl Özel İdaresi olarak, durumdan haberdar olur olmaz gerekli incelemeleri başlattık. Kızımızın okul yolunu daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabilmesi amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını ivedilikle hayata geçirdik. Eğitim her çocuğun en temel hakkıdır. Hiçbir evladımızın eğitim yolculuğu fiziki engeller nedeniyle yarım kalmayacaktır. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
