Engelli Öğretmenler İçin Tehdit Oluşturan Madde Geri Çekilmeli - Son Dakika
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Engelli Öğretmenler İçin Tehdit Oluşturan Madde Geri Çekilmeli

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan değişiklik teklifindeki bazı düzenlemelerin engelli öğretmenler için ayrımcılığa sebep olacağını belirterek, ilgili maddenin geri çekilmesini istedi.

30.06.2024 11:40
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(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Başkan Yardımcısı Resul Partici, TBMM'ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiklik teklifindeki bazı düzenlemelerin engelli öğretmenler için ayrımcılığa sebep olacağını belirterek, "Teftiş ve inceleme sonucu yetersizlik tespiti ve geri hizmetlere alınmanın yolunu açan, mesleki güvenceyi yok sayan 34. madde engelli öğretmenler için tehdittir. Meslek kanunu, meslekten atılma kanununa dönüşmeden bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekir" dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 34. maddesinin engelli öğretmenleri olumsuz etkileyeceğini söyleyerek ilgili maddenin geri çekilmesini istedi.

Konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapan Partici, "İnceleme sonucu yetersizlik tespiti ve geri hizmetlere alınmanın yolunu açan, bu açıdan mesleki güvenceyi yok sayan 34. madde, engelli öğretmenler için tehdittir. Engelli öğretmenlerimize karşı bu kadar ön yargının olduğu yerde, bu maddeyle engelli öğretmenlerin iş güvenliği nasıl sağlanmış olacak" dedi.

"Böyle bir meslek kanunu Meclis'ten geçmemeli"

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde on bin engelli öğretmenin görev yaptığını hatırlatan Partici, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şu an meclis gündeminde bulunan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan 34. madde. Bu maddede idari karar ile öğretmenlerin geri hizmete çekilmesi durumu var. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında görev yapan yaklaşık 10 bin engelli öğretmen bulunuyor. Engelli öğretmenlerimize karşı bu kadar ön yargının olduğu yerde, bu maddeyle engelli öğretmenlerin iş güvenliği nasıl sağlanmış olacak?

Diğer taraftan, göreve yeni başlayacak engelli öğretmenler 30 ilde açılacak akademiye farklı engel durumları göz önünde bulunduğunda buralara nasıl gidecekler? ayrıca akademiye başlayacak öğretmenler için yaklaşık 14 bin 200 TL gibi komik bir ücret düşünülmüş. Bugün engelli öğretmenlerimizin engel durumlarına bakılarak ikamet ettikleri şehirlerde görevlerini yapabiliyor ancak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bunu nasıl güvence altına aldınız? Hiçbir şekilde böyle bir meslek kanununu kabul etmiyoruz. Böyle bir meslek kanunu Meclis'ten geçmemeli. Buradan Meclis'teki bütün milletvekillerine de sesleniyorum. İş güvenliğinden yoksun eksikliklerin olduğu böyle bir meslek kanunu kesinlikle kabul edilemez. İdari karar ile öğretmenlerin geri hizmete çekilmesi mesleki bir kıyım olacaktır. Meslek kanunu, meslekten atılma kanununa dönüşmeden bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekir."

Kaynak: ANKA

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