Engelli Vatandaşa Destek Ziyareti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte yaşayan engelli vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Vali Yılmaz, Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Kızıl Geyik Üretme ve Gen İstasyonu'nda görev yaptığı esnada uğradığı geyik saldırısı sonucu engelli hale gelen ve yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Zekeriya Soğuk ve ailesini Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki ikametinde ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette, Soğuk'un sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Zekeriya Soğuk'un yüzde 95 engelli olan 25 yaşındaki kızı Mediha Soğuk ile yakından ilgilenen Yılmaz, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Yılmaz, ailesinin bakım sürecini fedakarca sürdüren Zekeriya Soğuk'un eşine ve yakınlarına teşekkür ederek, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ifade etti.