Engelli ve yaşlılara ücretsiz baston dağıtan çiftçi - Son Dakika
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Engelli ve yaşlılara ücretsiz baston dağıtan çiftçi

Engelli ve yaşlılara ücretsiz baston dağıtan çiftçi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Sefer Dilbilir, boş zamanlarında yaptığı bastonları engelli ve yaşlılara ücretsiz dağıtıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Dilbilir, çocukluğundan beri baston yapımına ilgi duyduğunu belirterek, her yıl bölgede yaygın olan dişbudak ve mahlep ağaçlarından yaklaşık 100 baston yaparak ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor. El işçiliğiyle yapılan bastonlar daha dayanıklı olduğu için tercih ediliyor. Dilbilir, bu işi hayır için yaptığını ve köylerine gelen misafirlere de baston hediye ettiğini söyledi.

07.05.2024 18:03
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Sefer Dilbilir, boş zamanlarında yaptığı bastonları engelli ve yaşlılara ücretsiz dağıtıyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Dilbilir, işlerinden artan zamanını baston yaparak değerlendiriyor.

Dilbilir, çocukluğunda baston yapımına başladığını belirterek, bir ağaç parçasının bastona dönüştürülmesinin büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Boş zamanlarında baston yaptığını anlatan Dilbilir, "Her yıl bölgede yaygın olan dişbudak ve mahlep ağaçlarından yaklaşık 100 baston yaparak yaşlı ve engellilere ücretsiz dağıtıyorum. El işçiliğiyle yapılan bastonlar daha dayanıklı oluyor. Baston yapmayı da seviyorum. Yaptığım bastonları yaşlılara, misafirlere, engellilere ve çobanlara dağıtıyorum. Bu işi hayır için yapıyorum. Köyümüze gelen misafirlere de baston hediye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Engelliler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli ve yaşlılara ücretsiz baston dağıtan çiftçi - Son Dakika

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