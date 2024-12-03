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Engelliler Günü Etkinlikleri

Engelliler Günü Etkinlikleri

Turhal'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi, hediyeler dağıtıldı.

03.12.2024 17:19
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Turhal Özel Eğitim Uygulama Okulu ve bir özel eğitim kurumunda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Başkan Ural, engelli çocuklarla ve aileleriyle tek tek ilgilenerek onların mutluluğunu paylaşırken, yaptığı konuşma ile toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Belediye olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Ural, "Böyle güzellikler hizmet ediyor olmak, hem dünyada hem de ahirette insanın kendisine ciddi bir tasarrufu diye düşünüyorum. Bu tür anlamlı hizmetlerin içinde olmak, hem kişisel olarak hem de toplumsal anlamda büyük bir kazançtır. Biz de Turhal Belediyesi olarak, bu özel anlamlı günde çocuklarımıza birer hediye takdim ederek yanlarında olduğumuzu belirtmek istedik. Hep birlikte toplumda engellilik farkındalığını artırmak, daha empatik bir yaklaşım benimsemek hepimizin görevi. Buradaki çocuklar, bizim geleceğimizdir. Yaptığınız hizmetin kıymeti çok büyüktür. Burada eğitim veren öğretmenlerimiz de çok önemli bir görev üstleniyor. Onların çabaları sayesinde, çocuklarımız sadece eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda hayata daha güçlü bir şekilde tutunuyorlar. Öğretmenlerimizin emeklerine minnettarız. Çünkü onlar, çocuklarımızın sadece bugünü değil, yarını için de önemli adımlar atıyorlar. Her biri, birer kahraman, birer umut ışığıdır." dedi.

Etkinlik kapsamında, çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler büyük ilgiyle izlendi. Başkan Ural, gösterilerin ardından çocuklara hediyeler dağıtarak, onların mutluluklarına ortak oldu.

Kaynak: AA

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