Engelliler Günü\'nde Köpeklerle Buluşma

Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleşen etkinlikte köpek eğitmeni Murat Cengiz Koca, eğitimli 4 köpeğiyle öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte öğrenciler, köpeklerle sıcak bir bağ kurdu.
Köpek eğitmeni Koca, köpeklerin engelli bireylerin iletişim becerilerinin gelişmesine, duygusal bağ kurmalarına ve sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olabildiğini belirtti.
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