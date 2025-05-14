Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencileri tarafından etkinlik gerçekleştirildi.
Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından folklor gösterileri ve şiir dinletileri sunuldu.
Etkinlik kapsamında resim sergisi de açıldı.
Programa, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Engelliler Haftası Etkinliği Şarkışla'da Gerçekleşti - Son Dakika
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