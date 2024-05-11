Engelliler Haftası'nda Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nden muhteşem performans

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan bireyler, Engelliler Haftası kapsamında sergiledikleri performansla büyük alkış aldı.
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bireyleri eğitmenleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir gösteri düzenledi. Yılmaz Güney Sahnesinde düzenlenen 'Fark Yaratan Sanat Etkinlikleri' izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Ailelerinin de yalnız bırakmadığı bireyler etkinlik sonunda sahneye çıkarak gönüllerince dans etti.
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