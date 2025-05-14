Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği

Engelliler Haftası\'nda Farkındalık Etkinliği

BEÜ, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenleyerek engelsiz kampüs vurgusu yaptı.

14.05.2025 15:59
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, engelliliğin bir kusur olmadığını, toplumun birlikte aşabileceği bir durum olduğunu söyledi.

Engelsiz kampüs ortamı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Elmastaş, "Üniversite olarak tüm öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için engelsiz bir kampüs ortamı oluşturmaya kararlıyız. Engelsiz bir üniversite, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Belirli gün ve haftaların unutulmaması gerektiğini belirten Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Arslan ise "Önemli günler ve haftalar, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli bireylerin sesini daha gür duyurmak ve hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek adına önemli bir fırsattır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan öğrenciler, müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA

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