Engelliler Haftası'nda 'Notalar Kalplere Dokunuyor' Etkinliği

(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Engelliler Haftası kapsamında ZİÇEV İzmir Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen "Notalar Kalplere Dokunuyor" etkinliğine katıldı. Bir toplumun gelişmişliğinin özel bireylerine verdiği değerle ölçüldüğünü belirten Yıldız, "Farklılıklarımız, bizi eksiltmez, bilakis, bizi biz yapan en değerli yanlarımızdır" dedi.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Notalar Kalplere Dokunuyor" etkinliği, özel bireyleri ve ailelerini bir araya getirdi. ZİÇEV İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde, Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Taha İmitasyon Merkezi'nde gerçekleşen programa, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da katıldı. Etkinlikte, Otizm Derneği ile Marş Korosu'nun verdiği konserin yanı sıra özel gençlerin hazırladığı gösteriler ve annelerin oluşturduğu folklor grubu sahne aldı. Çiğli Belediyesi'nin de destek verdiği buluşma, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmeyi amaçladı.

"Bir toplumun gelişmişliği en çok, özel bireylerine verdiği değerle ölçülür"

Başkan Onur Emrah Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz gerçekten hem çok zor hem de bir o kadar özel bir görev gerçekleştiriyor. Onları verdikleri bu eğitim ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu özel etkinlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 'Notalar Kalplere Dokunuyor' sadece bir etkinliğin adı değil, aynı zamanda umut, emek, sevgi ve dayanışmanın da güçlü bir ifadesidir. Özel çocuklarımızın sergilediği her performans, annelerimizin folklor gösterisi, Marş Korosu'nun söylediği her şarkı aslında bize şunu hatırlatıyor, farklılıklarımız, bizi eksiltmez, bilakis, bizi biz yapan en değerli yanlarımızdır. Çiğli Belediyesi olarak, özel bireylerimizin sosyal yaşamda daha görünür, daha aktif ve daha güçlü bireyler olarak yer almaları için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yolda yan yana yürümekten, el ele vermekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen ZİÇEV İzmir ailesine, Otizm Derneği'ne, çocuklarımıza, annelerimize ve katkı sağlayan tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Unutmayalım, bir toplumun gelişmişliği en çok, özel bireylerine verdiği değerle ölçülür. Sizin bize, bizim size onlarınsa hepimize ihtiyacı var."