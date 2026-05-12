Engelliler Haftası Töreni Tekirdağ'da

Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özel bireylerin hayatlarına dokunmanın kıymetli olduğunu dile getiren Özdemir, kurumların ve vatandaşların engelli bireylere karşı her zaman duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu.

Programa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.