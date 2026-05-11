Engellilere Destek Mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, engellilerin toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer almasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Engelliliğin toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın hayata sıkı sıkıya tutunmaları, sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde aktif şekilde yer almaları, bizler için büyük mutluluk kaynağıdır. Gülnar Belediyesi olarak her hemşehrimizin engel tanımadan, eşit şartlarda yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."