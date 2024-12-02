Engellilere Duyarlılık Vurgusu

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, engelli olmanın, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm toplumun ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık'ın toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir gün olduğuna işaret eden Yıldırım, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlıklarını göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düşmektedir. " ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"?Toplumdaki herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalı, onlara sadece bir hafta değil, tüm hayatları boyunca sahip çıkmalıyız. Onlarla empati kurabilmeli ve engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmalıyız.? ?Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde engelleri, azimleri ile aşan tüm engelli hemşehrilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünya ve ülkemiz adına birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum."