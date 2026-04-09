Engellilere ÖTV Muafiyeti Yasalaştı, Emekliler İçin Teklif Gündemde

Şartları sağlayan engellilerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaşıyor. Bu gelişmenin ardından gözler emekliler için alınacak karara çevrildi. Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan teklifte, 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârların bir defaya mahsus olarak ÖTV'den muaf tutulması bilgisi yer alıyor.

Kanun teklifinin detayları arasında, ÖTV istisnasının ticari amaçla kullanılmaması için 5 yıl boyunca alınan araçların devredilmemesi şartı bulunuyor. Engellilere yönelik vergi muafiyeti, satış fiyatı her türlü vergi dahil olmak üzere 2.873.972 TL'ye kadar olan araçları kapsayacak. Yüzde 40 ve üzerinde engel oranı olan ortopedik engelli bireyler, ilk araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak ve muafiyet sağlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi, ancak kabul edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖTV'siz alınabilecek araçlar arasında Togg, Fiat Egea ve Ulysse, Renault Clio ve Megane, Hyundai i20 ve Bayon, Toyota C-HR Hybrid modelleri yer alıyor, fiyatları 1.321.552 TL ile 2.386.000 TL arasında değişiyor.