Engellilere ÖTV Muafiyeti Yasalaştı, Emekliler İçin Teklif Gündemde
Engellilere ÖTV Muafiyeti Yasalaştı, Emekliler İçin Teklif Gündemde

09.04.2026 10:19
TBMM, engellilerin Ötüm Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmasına yönelik kanun teklifini kabul etti. Teklif, emekliler için de benzer bir düzenleme yapılmasını öneriyor.

Şartları sağlayan engellilerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaşıyor. Bu gelişmenin ardından gözler emekliler için alınacak karara çevrildi. Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan teklifte, 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârların bir defaya mahsus olarak ÖTV'den muaf tutulması bilgisi yer alıyor.

Kanun teklifinin detayları arasında, ÖTV istisnasının ticari amaçla kullanılmaması için 5 yıl boyunca alınan araçların devredilmemesi şartı bulunuyor. Engellilere yönelik vergi muafiyeti, satış fiyatı her türlü vergi dahil olmak üzere 2.873.972 TL'ye kadar olan araçları kapsayacak. Yüzde 40 ve üzerinde engel oranı olan ortopedik engelli bireyler, ilk araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak ve muafiyet sağlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi, ancak kabul edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖTV'siz alınabilecek araçlar arasında Togg, Fiat Egea ve Ulysse, Renault Clio ve Megane, Hyundai i20 ve Bayon, Toyota C-HR Hybrid modelleri yer alıyor, fiyatları 1.321.552 TL ile 2.386.000 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Politika, Ekonomi, Güncel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engellilere ÖTV Muafiyeti Yasalaştı, Emekliler İçin Teklif Gündemde - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
SON DAKİKA: Engellilere ÖTV Muafiyeti Yasalaştı, Emekliler İçin Teklif Gündemde - Son Dakika
