Engelsiz Adliye Projesi Başladı - Son Dakika
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Engelsiz Adliye Projesi Başladı

Ankara Batı Adliyesi'nde engelli bireyler için adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran proje hayata geçirildi.

10.05.2025 11:17
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Engelli vatandaşların adli süreçlerde kolay bilgi almaları ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmeleri için Ankara Batı Adliyesi'nde hayata geçirilen "Engelsiz Adliye Projesi" ile engellilerin adalet hizmetlerinde yaşayabileceği sorunların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Ankara Batı Adliyesi'nde uygulanan "Engelsiz Adliye Projesi" kapsamında engelli vatandaşlar için "engelsiz ortamların" sağlanması hedefleniyor.

İşitme, görme veya yürüme engeli olan bireylerin adli süreçler hakkında bilgiye hızlı erişmeleri, işlemlerini kolay ve güvenle yapabilmeleri için projenin uygulandığı adliyede, adalet hizmetlerine ulaşılabilirlik artırılıyor.

Bu doğrultuda personele, hizmet almak için gelen engelli bireylerin genel özelliklerine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı ve karşılaşabilecekleri temel sorunlar hakkında kapsamlı eğitimlerin verildiği adliyenin "Erişilebilirlik Sertifikası" da bulunuyor.

Aynı zamanda engeli olan personelin çalışma ortamlarının iyileştirildiği ve engelsiz iletişim ortamının sağlanması için işaret dili sertifikasına sahip birçok personelin de görev yaptığı adliyede çalışanların çocuklarına yönelik de işaret dili eğitimleri verilerek iletişim sırasında yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi hedefleniyor.

"Engelleri birlikte aşıyoruz"

Ankara Batı Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Selvişan Ekim, Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, adliye girişinde engelli bireylere yönelik bir danışmanın bulunduğunu belirtti.

Görme engellilere yönelik adliye içerisinde sarı çizgilerin ve asansörlerde Braille alfabesi olduğunu kaydeden Ekim, "Onun haricinde normal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için engellilere hizmet veren lavabolarımız var." dedi.

Çalışan engelli personelin görevli oldukları bürolara ve mahkemelere kolay ve güvenli bir şekilde ulaştıklarını, her türlü olanağın sağlandığını ifade eden Ekim, adliyede görev alan diğer personelin de bu süreçte onlara destek olduğunu vurguladı.

Selvişan Ekim, "Özellikle biz engellilere öncelik veriyoruz ki onlar için bekleme, emek ve zaman kaybı olmasın. İşlerini bir an önce halledip görevlerinin ya da işlerinin başına dönebilsinler. Ayrıca engelli olarak çalışan personelimiz için onların çalışmasına en uygun ortamlar kendi özelliklerine göre seçilerek görevlendirmeleri yapılmıştır. Burada engelleri birlikte aşıyoruz." diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor"

Adliye personeli olan ve yürüme engeli bulunan Murat Aslan da yaklaşık 6,5 yıldır adliyede çalıştığını söyledi.

Çalıştığı ortamın fiziksel koşullarının oldukça yeterli olduğunun altını çizen Aslan, şöyle konuştu:

"Adliye, engelliler başta olmak üzere yaşlı ve diğer tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor, biz de personel olarak çok rahat etmekteyiz. Çünkü her katta engelli lavaboları, engelli asansörleri ve arabalar için engelli otoparkı bulunuyor. Toplum olarak bilinçlendiğimizi düşünüyorum ancak pozitif ve negatif ayrımcılıklar olmamalı. Bu konuda toplum tek parça haline gelmeli, bilinçli bir toplum haline gelmek üzereyiz inşallah daha da ilerleyeceğiz."

Adliyede işaret dili eğitmeni olarak görev yapan Emine Saban Işık ise adliye personelinin çocuklarına yönelik işaret dili eğitimlerinin verildiğini bildirdi.

Eğitimlerin hafta içi her gün mesai bitimine kadar verildiğine dikkati çeken Işık, ilkokul 1'den ortaokul 8'inci sınıfa kadar kalabalık bir öğrenci grubunun karma sınıfta eğitim aldığını söyledi.

Yaşadıkları ortamda işitme engellilerin bulunduğunu aktaran Işık, "Biz her şekilde duyabildiğimiz ve konuşabildiğimiz için kendimizi anlatabiliyoruz. Fakat karşımızdaki işitme ve konuşma engelli arkadaşlarımız kendilerini ifade ettikleri zaman bunları anlayamıyoruz. Biz de temelden çocuklara bu eğitimi vererek onlarla beraber karşılıklı sohbet etmelerini yani onlarla iletişime geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Adliye Projesi Başladı - Son Dakika

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