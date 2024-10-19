Engelsiz Eğitim Vakfı'ndan Yenileme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelsiz Eğitim Vakfı'ndan Yenileme Projesi

Engelsiz Eğitim Vakfı\'ndan Yenileme Projesi

Konya'daki okulda yenileme çalışmaları tamamlandı, dört sınıfa özel isimler verildi.

19.10.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENGELSİZ Eğitim Vakfı (ENEV), Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Yeniceoba Mehmet Zeki Kart İlkokulu'nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında dört sınıfa Ahmet Mesut Yılmaz anısına, Mehmet Yavuz Yılmaz anısına, Engelsiz Eğitim Vakfı ve vakfın kurucusu Berna Yılmaz adına isim verildi. Yenilenen sınıflar öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor.

ENEV Genel Müdürü Alican Cingöz, Proje Müdürü Remziye Dalgıç ve Kurumsal İletişim Direktörü Alihan Dirgenali okulu ziyaret ederek öğrencilerden gelen mektupları ve çiçekleri kabul etti. Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşmelerde okulun mevcut kaynakları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. Yenileme çalışmaları, Okul Müdürü İsmail Karakuş'un desteği ile gerçekleştirildi. Okulda iki özel eğitim sınıfı da bulunuyor.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK BİZİM EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ'

ENEV Genel Müdürü Alican Cingöz, proje hakkında şunları söyledi:

"Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun kaliteli eğitim almasına destek olmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yeniceoba Mehmet Zeki Kart İlkokulu'nda yaptığımız bu çalışmalarla çocuklarımıza daha iyi koşullar sunabilmekten mutluyuz. ENEV olarak, bu tarz projelerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Mehmet Zeki, Cihanbeyli, Yeniceoba, Güncel, Eğitim, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Eğitim Vakfı'ndan Yenileme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Engelsiz Eğitim Vakfı'ndan Yenileme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.