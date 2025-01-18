Engelsiz Evde Mutlu Yaşam: Ahat ve Emine Öztürk Çifti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelsiz Evde Mutlu Yaşam: Ahat ve Emine Öztürk Çifti

Geniş Video İzle

Sivas'ta 1 metre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti, kendilerine özel tasarlanmış engelsiz evde yaşamaktan mutluluk duyuyor. Akondroplazi tanısıyla hayatlarını sürdüren çift, evdeki detaylar sayesinde günlük yaşamlarındaki zorlukları aştıklarını belirtiyorlar.

18.01.2025 19:29  Güncelleme: 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelsiz evde engelsiz hayat

- Sivas'ta 3 yıl önce dünya evine giren 1 metre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti, kendilerine özel tasarlanmış engelsiz evde mutlu bir hayat sürdürüyorlar

SİVAS - Sivas'ta 3 yıl önce dünya evine giren 1 metre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti, kendilerine özel tasarlanmış engelsiz evde mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

Sosyal medya aracılığıyla tanışarak hayatlarını birleştiren Ahat ve Emine Öztürk çifti, hem aşklarını hem de hayallerini birlikte inşa ediyorlar. Akondroplazi (cücelik) tanısıyla hayatlarını sürdüren ve 1 metre 8 santimetre boyunda olan çift, günlük hayatta karşılaştıkları fiziksel zorlukları özel olarak tasarlanmış bir ev sayesinde avantaja çevirdi. Önceki dönem Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yardımıyla düzenlenen engelsiz evde, çiftin boyuna uygun olarak tasarlanan mutfak dolaplarından banyoya, kapı eşiklerinden mobilyalara kadar tüm detaylar titizlikle düşünülmüş durumda. Bu sayede çiftin günlük yaşamlarındaki zorluklar büyük ölçüde ortadan kalktı. Sivas'ın geçmiş dönemki Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından kendilerine özel tasarlanarak inşa ettirilen engelsiz evde, birçok ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilen çift, yaşam standartlarını artırarak hayata dört elle sarılıyor. Bu evin kendilerini zor hayattan feraha çıkardıklarını belirten çift, "Bizim hayatımızı bizim gibi olan insanlar bilir. Normal insanlar ' Ne var ki, yapıyorsunuz işte' diyebiliyorlar. Diğer insanların herkesin bir olmadığını düşünmesi gerek. Rabbim bizim gibi olan herkese böyle bir ev nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

"Hayatımız daha da kolaylaştı"

Böyle bir avantajı kendilerine sağladıkları için Eski Dönem Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür eden Öztürk, "Burası tam bize göre bir ev. Sağ olsun Eski Dönem Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin verdiği sözü yerine getirdi. Evdeki ışıkları, lavaboyu, tezgahı vs. bize göre tasarladılar. Mesela normal evde lambalara yetişemiyorduk, lavabolarda ellerimizi yıkayamıyorduk, eşim yemek yapamıyordu, ocak yüksekti. Şimdi ise her şey bize göre tasarladı. Bu avantajı bize sağladığı için Eski Dönem Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ederiz. Hayatımız daha da çok kolaylaştı diyebilirim. İzleyen insanlarda ne gibi avantajlar olduğunu görecektir. Örneğin, lambalar, tezgah bize göre. İstediğimiz gibi ellerimizi yıkayabiliyoruz, yüksek yerlere kolayca ulaşım sağlayabiliyoruz ve rahatça yemek pişirebiliyoruz. Böylelikle dezavantajları avantaja çevirmiş olduk" diye konuştu.

"Bizim hayatımızı bizim gibi olan insanlar bilir"

Birbirleriyle sosyal medya aracılığıyla tanıştığını belirten Çift, "4-5 sene önce eşim Emine benim yayınıma katılmıştı. Yayında izleyiciler nereli olduğumu sorduğunda Sivaslı olduğumu söyledim. Eşim de 6 sene önce buraya geldiğini belirtti. Bende profilini hafızama yazdım. Daha sonra profiline girip kendisine yazdım ve muhabbete memleketim Sivas'tan girip 6 sene önce nereye geldiğini sordum. Böylelikle memleketime artı bir Sivaslı kazandırdım. Eve her girdiğimizde, ev hakkında konuştuğumuzda çok dua ediyoruz. Eski Dönem Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den Allah bin kere razı olsun." dedi.

Engelsiz Evde Mutlu Yaşam: Ahat ve Emine Öztürk Çifti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emine Öztürk, Güncel, Kadın, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Evde Mutlu Yaşam: Ahat ve Emine Öztürk Çifti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:05:57. #1.13#
SON DAKİKA: Engelsiz Evde Mutlu Yaşam: Ahat ve Emine Öztürk Çifti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.