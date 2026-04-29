Engelsiz Filmler Festivali 14. yılında Ankara ve Eskişehir'de

Engelsiz Filmler Festivali, 14 yıldır kesintisiz olarak sinemanın evrensel dilini herkes için erişilebilir kılıyor. Festival Koordinatörü Kıvanç Yalçıner, festivalin temel yaklaşımının 'bir arada film izlemek mümkün' olduğunu vurguladı. Görme, işitme ve ortopedik engeli olanların engeli olmayanlarla aynı salonda film izleyebildiği, söyleşilere katılabildiği erişilebilir bir festival olduğunu belirtti.

Yalçıner, festivalin erişilebilirlik alanında öncü olduğunu ve izleyicilerden genelde olumlu geri dönüşler aldıklarını, sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve işaret dili çevirileri gibi uygulamaları geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Festivalde uluslararası kısa film yarışması, 'Kaleydoskop' bölümü, 'Oditoryum' başlığı altında müzik ve sinemayı birleştiren filmler ile çocuklar için özel seçkiler yer alıyor.

Yalçıner, festivalin 30 Nisan'a kadar Ankara Goethe-Institut'ta, ardından 15-17 Mayıs'ta Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşeceğini, tüm gösterimlerin sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve İngilizce altyazı seçeneğiyle sunulacağını belirtti. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle hayata geçiriliyor.