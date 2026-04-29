Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelsiz Filmler Festivali 14. yılında Ankara ve Eskişehir'de

29.04.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelsiz Filmler Festivali, 14 yıldır engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirerek sinemayı herkes için erişilebilir kılıyor. Festival Koordinatörü Kıvanç Yalçıner, bu yılki programı ve festivalin gelişimini anlattı.

Engelsiz Filmler Festivali, 14 yıldır kesintisiz olarak sinemanın evrensel dilini herkes için erişilebilir kılıyor. Festival Koordinatörü Kıvanç Yalçıner, festivalin temel yaklaşımının 'bir arada film izlemek mümkün' olduğunu vurguladı. Görme, işitme ve ortopedik engeli olanların engeli olmayanlarla aynı salonda film izleyebildiği, söyleşilere katılabildiği erişilebilir bir festival olduğunu belirtti.

Yalçıner, festivalin erişilebilirlik alanında öncü olduğunu ve izleyicilerden genelde olumlu geri dönüşler aldıklarını, sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve işaret dili çevirileri gibi uygulamaları geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Festivalde uluslararası kısa film yarışması, 'Kaleydoskop' bölümü, 'Oditoryum' başlığı altında müzik ve sinemayı birleştiren filmler ile çocuklar için özel seçkiler yer alıyor.

Yalçıner, festivalin 30 Nisan'a kadar Ankara Goethe-Institut'ta, ardından 15-17 Mayıs'ta Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşeceğini, tüm gösterimlerin sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve İngilizce altyazı seçeneğiyle sunulacağını belirtti. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle hayata geçiriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:28:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.