Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir\'de Ücretsiz Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği "Engelsiz Filmler Festivali", 12-13 Ekim'de ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Erişilebilirlik ve sanatın toplumun her kesimi için ulaşılabilir olması çok önemli. Bu anlamda tüm sinemaseverleri engelleri aşan Engelsiz Filmler Festivali'ne davet ediyorum" dedi.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği, "Engelsiz Filmler Festivali" 12-13 Ekim'de sinemaseverler ile buluşuyor. 17 filmlik bir seçkiyle Paribu Cineverse Espark'ta gerçekleşecek etkinliğin programında, Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması'nda ödül alan filmlerin yanı sıra, kentte ilk kez izleyici karşısına çıkacak yapımlar da yer alıyor.

Hayal Ortağım uygulaması ile sesli betimlemeli olarak takip edilebilecek ve engelleri aşacak etkinlikte, tüm filmlerde ayrıntılı altyazı da yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, festivalin kapsayıcı doğası ile çok özel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Erişilebilirlik ve sanatın toplumun her kesimi için ulaşılabilir olması çok önemli. Bu anlamda tüm sinemaseverleri engelleri aşan Engelsiz Filmler Festivali'ne davet ediyorum" diye konuştu.

Gösterim takvimi ve filmler hakkında ayrıntılı bilgiler, 'https://engelsizfestival.com/tr/2024/gosterim-takvimi' adresinden takip edilebilecek.