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Engelsiz Yaşam Derneği, Kolluk Kuvvetlerini Yeni Yıl İçin Ziyaret Etti - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Derneği, Kolluk Kuvvetlerini Yeni Yıl İçin Ziyaret Etti

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte ilçe emniyet müdürünü ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Dernek başkanı, polis ve jandarma ekiplerine Boşnak böreği ve pasta ikram etti ve güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur içinde yeni yıl geçirmeleri için önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Engelsiz Yaşam Derneği, Kolluk Kuvvetlerini Yeni Yıl İçin Ziyaret Etti
01.01.2024 - 11:09,
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Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği eğitmen ve öğrencileri, yılbaşını görevi başında geçiren kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, öğretmen ve aileleriyle Dereköy Mahallesi'ndeki uygulama noktasını ziyaret eden özel bireylere eşlik etti.

Uygulama noktasında görevli polis ve jandarma ekiplerinin yeni yıllarını kutlayan Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, yönetim kurulu üyeleri ve özel çocuklar, personele Boşnak böreği ve pasta ikram etti.

Yılbaşını vatandaşların huzur içerisinde geçirmeleri için güvenlik güçleri ve ilgili tüm kamu görevlilerinin vazifelerinin başında yer aldığını belirten Tiryaki, "Her gün yeni bir başlangıç diyoruz. İnsanoğlu sürekli yenilikler geldiğinde güzellikler umut eder. Bizim de 2024 yılından umudumuz, gerek ülkemizde gerekse dünyada güzellikler, sağlık, huzur ve barış olsun, temennimiz budur." diye konuştu.

Kaynak: AA
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