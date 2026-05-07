Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Anneler Günü Kutlaması

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin anneleri, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi. Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte annelere çiçek takdim edilirken, duygusal anlar yaşandı.

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin anneleri için Anneler Günü'ne özel bir program düzenlendi. Programa Uzman Klinik Psikolog Züleyha Akdere katılarak özel bireylerin anneleriyle sohbet etti, günlerini kutladı.

Programda anneler hem keyifli zaman geçirdi hem de duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikte annelere çiçek takdim edilirken, özel bireylerin hayatındaki en büyük emek sahipleri olan annelere teşekkür edildi.

Annelerin mutluluğu ile renklenen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.