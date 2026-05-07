Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Anneler Günü Kutlaması

07.05.2026 15:38  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde, kursiyerlerin anneleri bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda annelere çiçek takdim edildi ve Uzman Klinik Psikolog Züleyha Akdere ile sohbet edildi.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin anneleri, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi. Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte annelere çiçek takdim edilirken, duygusal anlar yaşandı.

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin anneleri için Anneler Günü'ne özel bir program düzenlendi. Programa Uzman Klinik Psikolog Züleyha Akdere katılarak özel bireylerin anneleriyle sohbet etti, günlerini kutladı.

Programda anneler hem keyifli zaman geçirdi hem de duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikte annelere çiçek takdim edilirken, özel bireylerin hayatındaki en büyük emek sahipleri olan annelere teşekkür edildi.

Annelerin mutluluğu ile renklenen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:11:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.